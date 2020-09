Bezirkschef der City protestiert gegen Winter-Schanigärten

Die Wiener Schanigärten können - wie der KURIER berichtete - auch im Winter geöffnet bleiben. Und zwar nach dem Sommer-Modell. Das wird die Stadtregierung in der Gemeinderatssitzung am 24. September beschließen, kündigte die rot-grüne Spitze am Donnerstag an.

Das freut aber nicht jeden. Während etwa Wirtschaftskammer-Präsident Walter Ruck eine "große Unterstützumg für die Branche" sieht, ortet Markus Figl, ÖVP-Bezirkschef der Inneren Stadt, "zusätzlichen Druck auf den öffentlichen Raum ohne Mehrwert".

Antrag ab 1. Oktober möglich

Normalerweise gibt es in der kalten Jahreszeit für Gastronomen lediglich die Möglichkeit einer „kleinen Winteröffnung“ für die Gastgärten. Das heißt: In den Monaten Dezember, Jänner und Februar sind weniger Plätze erlaubt. Außerdem müssen Wirte die Möbel täglich nach der Sperrstunde wegräumen.

Diese Auflagen fallen heuer Corona-bedingt weg - nicht zuletzt deshalb, da sich wohl viele Kaffee- oder Gasthausbesucher in Pandemiezeiten nicht so gern für längere Zeit in Innenräumen aufhalten und deshalb für zusätzliche Verluste bei den Betrieben sorgen würden. „Die Sommer-Schanigärten werden verlängert“, kündigt deshalb Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) an.