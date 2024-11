Bewohner flüchtete vor Zimmerbrand in Wien verletzt ins Stiegenhaus

Fünf Personen mussten Dienstagfrüh nach einem Feuer in einem Wohnhaus in Wien-Hietzing von der Berufsrettung betreut werden.

Der Inhaber jener Wohnung in der Waldvogelstraße, in der kurz nach 4 Uhr ein Zimmerbrand ausgebrochen war, flüchtete verletzt ins Stiegenhaus, wo er von Kräften der Berufsfeuerwehr entdeckt und in Sicherheit gebracht wurde, ebenso wie drei Bewohner aus einer verrauchten Nachbarwohnung.