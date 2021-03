Bewaffneter Verkehrsrowdy rast im Auto der Mutter mit 110 km/h den Gürtel entlang

Ein 31-jähriger Mann ließ am Mittwochabend die Reifen seines Autos lautstark durchdrehen und beschleunigte am Margaretengürtel mit weit überhöhter Geschwindigkeit - und zwar vor den Augen von Verkehrspolizisten. Diese nahmen unmittelbar die Verfolgung auf und versuchten, den Lenker anzuhalten. Der Flüchtige soll jedoch sämtliche Anhaltezeichen missachtet haben und mit bis zu 110km/h am Gürtel bis nach Wien-Fünfhaus gerast sein.

Im Bereich der Linken Wienzeile löste er eine Radaranlage aus. Während seiner waghalsigen Flucht ignorierte der Verdächtige zahlreiche Verkehrsregeln - er fuhr sogar gegen eine Einbahn - und gefährdete sowohl den Gegenverkehr als auch querende Fußgänger. Im Bereich der Kauergasse verlor der Lenker schließlich die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem geparkten Auto.

Illegale Waffen

Der Mann versuchte danach noch davonzulaufen. Die Beamten stellten den 31-Jährigen allerdings in der Avedikstraße. Bei der kurzen Flucht zu Fuß warf er noch eine Schreckschusspistole weg. Als die Polizisten ihn durchsuchten, fanden sie zusätzlich noch einen Teleskopschlagstock, ein Messer sowie ein Beil.