Bewaffneter überfiel Trafik in Wien-Floridsdorf

Ein mit einer Pistole bewaffneter Mann hat am Freitagabend in Wien-Floridsdorf eine Trafik überfallen. Der Räuber war mit seiner Beute geflüchtet, eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Verletzt wurde bei dem Überfall laut Polizei niemand, berichtete diese in einer Aussendung am Samstag.

Der Unbekannte war kurz vor 18.00 Uhr in die Trafik in der Jedleseer Straße gekommen und hat die Angestellte mit der Pistole bedroht. Der Mann flüchtete mit Bargeld in unbekannter Höhe in Richtung Dunantgasse. Ein couragierter Zeuge lief ihm noch nach, verlor aber die Spur des Räubers. Dieser war mit einer dunklen Jacke mit Kapuze und einer hellen Hose bekleidet. Er trug eine FFP2-Maske und eine schwarze Sonnenbrille. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 01/31310-67800 entgegen.