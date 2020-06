Überfall auf Geschäft in Wien-Landstraße

Ein mit Pistole bewaffneter Maskierter hat am Freitag ein Geschäft in der Löwengasse in Wien-Landstraße überfallen. Der Mann, der sein Gesicht mit einem Schal verbarg, forderte mit seiner Waffe von einer Angestellten kurz vor Ladenschluss Geld und flüchtete mit diesem anschließend, berichtete die Polizei am Samstag. Das Opfer blieb bei dem Überfall unverletzt.

Laut Zeugenbeschreibung handelte es sich bei dem Täter um einen 20 bis 25 Jahre alten Mann von zierlicher Statur. Der Mann trug bei der Tat eine schwarze Kapuzenjacke und eine dunkle Haube sowie einen dunklen Strickschal. Seine Pistole war vermutlich silberfarbig oder zumindest Teile davon. Hinweise werden an das Landeskriminalamt Wien Außenstelle Zentrum Ost unter der Telefonnummer 01/31310- 62800 (Journal) erbeten.

Ohne Beute suchten ebenfalls am Freitag zwei Räuber in Favoriten das Weite, nachdem sie zuvor ein Lebensmittelgeschäft in der Absberggasse überfallen wollten. Zu dem Überfall kam es gegen 20.00 Uhr, als zwei Angestellte das Geschäft gerade durch einen Nebeneingang verlassen wollten. Die zwei mit dunklen Kapuzensweatern bekleideten Täter versuchten die beiden Frauen zurückzudrängen, jedoch ergriff eine der Frauen daraufhin die Flucht auf die Straße. Die Räuber verfolgten sie daraufhin kurz, ließen dann aber davon ab und entfernten sich wieder. Hinweise zu diesem Fall werden vom Landeskriminalamt Wien Außenstelle Süd unter der Telefonnummer 01/31310- 57800 (Journal) entgegengenommen.