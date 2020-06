Bewaffneter Banküberfall in Favoriten: Täter sind auf der Flucht

Zwei mit einer Faustfeuerwaffe bewaffnete Männer betraten Freitagvormittag eine Bank in der Sonnleithengasse in Wien-Favoriten. Ihnen wurde ein Geldbetrag in noch nicht bekannter Höhe übergeben, teilt die Polizei mit. Der Betrag dürfte nach ersten Informationen aber nicht recht hoch gewesen sein.

Zum Zeitpunkt des Überfalls waren zumindest zwei Angestellte in der Bank 99-Filiale. Sie sagten aus, dass zumindest einer der Männer eine Pistole mitgehabt haben soll. Ob diese echt war, kann die Polizei noch nicht bestätigen. Es wurden keine Schüsse abgegeben, es wurde auch niemand verletzt.