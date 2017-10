Bewaffnete Raubüberfälle: Wiener Polizei sucht Verdächtigen

Die Wiener Polizei fahndet nach einem Mann, der im Verdacht steht, in kurzer Zeit vier bewaffnete Raubüberfälle begangen zu haben. In allen Fällen soll der Beschuldigte mit vorgehaltener Waffe in Geschäftslokale gekommen sein und Geld aus der Kassa gefordert haben, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Verletzt wurde bei den Vorfällen niemand.

Am 23. September überfiel der Mann ein Geschäftslokal in Wien-Meidling. Er forderte die Kassierin auf, die Kassa zu öffnen und bediente sich dann selbst, bevor er flüchtete. Ähnlich ging er bei Überfällen auf Trafiken in Penzing und Favoriten Ende September vor. In einer Trafik in Meidling erbeutete der Mann am 2. Oktober die Tageslosung, hieß es von der Polizei.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise zur Identität bzw. zum Aufenthaltsort der gesuchten Person. Auch Informationen über mögliche weitere Opfer werden unter der Telefonnummer 01-31310 DW 57220 oder DW 57800 entgegengenommen.