Bewaffneter Raubüberfall auf Trafik in der Brigittenau

Maskierte Männer haben am Donnerstagabend eine Trafik in der Romanogasse in Wien-Brigittenau überfallen. Die mit Pistole und Messer bewaffneten Räuber bedrohten die 43-jährige Angestellte gegen 18.15 Uhr, forderten das Bargeld aus der Kassenlade und flüchteten in die benachbarte Denisgasse Richtung Pappenheimgasse, berichtete die Landespolizeidirektion in einer Aussendung. Eine sofortige Fahndung blieb jedoch erfolglos.

Die Schadensumme sei noch nicht bekannt, hieß es von der Polizei. Wie ein Sprecher gegenüber der APA betonte, werden nun Aufzeichnungen aus Überwachungskameras ausgewertet. Die Exekutive bat am Freitag auch die Bevölkerung um Mithilfe in dem Fall und veröffentlichte eine Beschreibung der beiden Verdächtigen. Demnach handelt es sich beim ersten von ihnen um einen etwa 170 Zentimeter großen, schlanken Mann der zum Tatzeitpunkt ein Gilet, eine Haube und Schuhe in Schwarz getragen und mit höherer bzw. jüngerer Stimme gesprochen hatte. Er soll im Alter zwischen 20 und 25 Jahren sein.