Bettler tagelang ohne Essen an Baum angebunden

1100 Bettler ausRumänien waren lautim Vorjahr inim Einsatz, 430 wurden wegen organisierter Bettelei angezeigt. Denn damit ließe sich gutes Geld verdienen – speziell für die Hintermänner, die eine straffe Organisation geschaffen haben sollen. "Sie haben ein eigenes Transportsystem, eine Art Linienverkehr eingerichtet", sagt. Zumindest zwölf Fahrer seien auf der Routeunterwegs. Welcher Bettler wo eingesetzt wird, sei genau eingeteilt. Ebenso, wo sie untergebracht werden.

Und zwar in heruntergekommenen Wohnungen. Auf 45 bis 50 Quadratmetern wohnten laut BK 40 Personen. In einem Haus, in dem 47 Menschen gemeldet waren, lebten 220. "Sie zahlen 130 Euro pro Matratze und Wohnung", sagt Tatzgern. 77 derartige Wohnungen in Wien sind den Ermittlern bekannt. Sie arbeiten seit Juli 2013 gezielt an dem Thema, der Name der Arbeitsgruppe: ARGES – so heißt auch jene rumänische Region, aus der ein Großteil der Bettler kommt. Neben Wien ist auch der Speckgürtel in NÖ ihr Ziel; speziell der SCS-Parkplatz. Dort betätigen sich die Bettler als Parkplatz-Einweiser. " Auto schön", sagen sie dann dem Autofahrer und halten die Hand hin.

Gemeinsam mit der Caritas werde nun ein Modell erarbeitet, Österreich für die Banden uninteressant zu machen. "Wir arbeiten an Gutscheinen, die man Bettlern statt Münzen geben kann", sagte Tatzgern. Dafür soll es Essen oder Kleidung geben.