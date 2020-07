Festnahme nach Messerattacke in Liesinger Lokal

Am Montagabend wurde die Polizei alarmiert, nachdem ein alkoholisierter Mann in einem Lokal in Wien-Liesing zwei Personen mit einem Messer bedroht hatte. Er soll, so Aussagen, auch versucht haben, einem männlichen Opfer im Alter von 45 Jahren in die Brust zu stechen. Das konnte jedoch durch Anwesende verhindert werden.

Der 53-jährige Beschuldigte bestritt die Zeugenangaben. Die Polizei stellte beim Einschreiten allerdings ein Messer sicher. Der 53-Jährige wurde festgenommen. Ein Alko-Vortest ergab eine Alkoholisierung von knapp drei Promille.

