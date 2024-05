Betrunkener soll in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus randaliert haben

Ein randalierender Betrunkener hat am Dienstagnachmittag bei seiner Festnahme offenbar drei Polizistinnen bzw. Polizisten in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus verletzt. Dabei erlitt eine Beamtin laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger so schwere Blessuren, dass sie ihren Dienst nicht fortsetzen konnte. Der Einsatz begann kurz nach 15.00 Uhr auf eine Anforderung eines Rettungsdienstes für eine Hilfsleistung in der Goldschlagstraße.