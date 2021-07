Betrunkener schlug in U-Bahn-Station Scheiben ein

Wieder einmal suchten sich Räuber die U-Bahn als Tatort aus. Diesmal suchte die Wiener Polizei mit Fahndungsbildern nach zwei Täterinnen. Der Vorfall ereignete sich bereits am 26. Juli um 4 Uhr früh. Zwei Frauen wählten laut Polizei eine 20-Jährige als Opfer aus und überfielen es in der U1-Station Aderklaaer Straße in Wien-Floridsdorf.

Die Täterinnen sollen die 20-Jährige bereits einige Stationen zuvor im Visier gehabt haben. Die junge Frau fühlte sich beobachtet und wechselte das Abteil, die jungen Frauen folgten ihr. Als die 20-Jährige ausstieg, sprang sie eine Frau von hinten an, würgte sie und schlug ihr auf den Hinterkopf. Die zweite schlug auf den Arm, auf dem die Handtasche hing.

Die Täterinnen flüchteten in Richtung Wagramer Straße, das Opfer hinterher. Mit weiteren Passantinnen nahm es die Verfolgung auf, doch die Räuberinnen konnten flüchten. Sie sollen zwischen 18 und 25 Jahre alt sein und sind an den Oberarmen tätowiert.

Nach der Veröffentlichung der Fahndungsbilder am Montagabend stellten sich die beiden Frauen der Polizei. Sie befinden sich nun in Haft in der Justizanstalt Wien-Josefstadt und sind geständig.