Betrunkener scheiterte mit Raubversuch in Wien

Mit 1,1 Promille und am helllichten Tag hat sich ein 44-Jähriger Freitagmittag in Wien-Ottakring offenbar erfolglos als Räuber versucht. Der Verdächtige bedrohte einen 26-Jährigen mit einem Klappmesser und forderte Bargeld, worauf sich ein mutiger Passant (24) einmischte, der bei der folgenden Auseinandersetzung leicht an der Hand verletzt wurde.