Betrunkener Mann aus Donaukanal gerettet

Passanten alarmierten in der Nacht auf Sonntag die Polizei, nachdem sie einen nackten im Donaukanal beim Franz-Josefs-Kai in der Inneren Stadt schwimmenden Mann wahrgenommen hatten. Der 32-jährige Mann konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr an Land ziehen.

Insgesamt drei Streifen der Polizei bildeten eine Menschenkette, wodurch der Mann schließlich aus dem Wasser gezogen werden konnte. Er war unterkühlt und sichtlich stark alkoholisiert, er wurde in eine Rettungsdecke gehüllt.

Ein Polizist wurde bei dem Rettungseinsatz verletzt, er erlitt Schnittverletzungen durch Glasscherben, die am Boden lagen. Der Rettungsdienst übernahm die weitere ärztliche Versorgung des Mannes.