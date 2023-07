Betrunkener ging bei Festnahme in Wien auf Polizisten los

Ein betrunkener Mann hat sich in der Nacht auf Freitag in Wien mit Tritten und Kopfstößen gegen seine Festnahme gewehrt. Zuvor war er mit seiner Begleiterin auf der Märzstraße in Rudolfsheim-Fünfhaus in Streit geraten und hatte so die Aufmerksamkeit der Streifenbeamten auf sich gezogen, berichtete die Polizei in einer Aussendung.

Sessel als Waffe

Die Polizisten konnten die Situation kurzfristig beruhigen, doch dann nahm der 33-jährige Österreicher plötzlich einen Sessel aus dem Gastgarten eines Lokals und schlug mit diesem gegen einen Tisch.