Betrunkene brachen in Baustelle in Wien-Donaustadt ein

Gegen 22 Uhr sollen am Mittwoch zwei Unbekannte in eine Baustelle in der Eßlinger Hauptstraße eingestiegen sein. Augenzeugen alarmierten die Polizei. Kurz darauf konnten Beamte des Stadtpolizeikommandos Donaustadt zwei TatverdĂ€chtige im Alter von 21 und 27 Jahren in der NĂ€he der Baustelle anhalten und vorlĂ€ufig festnehmen.

Über 1 Promille

Bei einer ersten Befragung stritten die beiden MĂ€nner die VorwĂŒrfe ab. Ein durchgefĂŒhrter Alkovortest ergab bei dem 21-JĂ€hrigen 0,66 Promille, bei dem 27-JĂ€hrigen 1,06. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

