Betrunkene beschädigen Autos und wehren sich gegen Festnahme

Zwei junge Männer sollen am Dienstagabend in der Zanggasse in Wien-Donaustadt Autos beschädigt haben. Die verständigten Polizisten trafen die beiden noch vor Ort an.

Die Verdächtigen waren laut den Beamten augenscheinlich alkoholisiert. Bei der folgenden Festnahme leistete einer der mutmaßlichen Täter, ein 18-jähriger Österreicher, massiven Widerstand. Den Polizisten gelang es aber schließlich den Mann zu überwältigen und festzunehmen.

Sein Komplize, ein 20-jähriger Rumäne, soll in der Zwischenzeit versucht haben, zu flüchten. Er konnte jedoch nach kurzer Verfolgung angehalten und festgenommen werden.

