Berufsrettung Wien macht mit Gruselvideo auf Probleme aufmerksam

„Wie viel Salz ist zu viel Salz?“

„Ich habe mir eine Nadel in den Kopf steckt?“

„Mein Freund hat sich die Nägel geschnitten und der Nagel ist ins Auge.“

„Ich habe eine Nasendusche gemacht. Da ist Wasser in meine Ohren und ich krieg’s nicht raus.“

Das sind echte Anrufe, die in der Zentrale der Wiener Berufsrettung täglich eingehen. Eine Blase am Fuß, Wasser im Ohr und ein Fingernagel im Gesicht sind aber keine Einsätze, die für die Notfallrettung gedacht sind - schon gar nicht für die gut ausgebildeten Sanitäter. Mit diesem Video zeigt die Berufsrettung nun, was das für ein Horror für die Mitarbeiter ist.