Aufwendige Bergung nach Unfall mit zwei Lkw auf Wiener A23

Nach einem Auffahrunfall zweier Lastwagen auf der Wiener Südosttangente (A23) ist die Berufsfeuerwehr am Donnerstagvormittag zur aufwendigen Bergung ausgerückt. Die beiden Fahrzeuge waren gegen 9.00 Uhr bei der Hansonkurve in Wien-Favoriten in Fahrtrichtung Süden zusammengestoßen. Dabei wurde das Fahrerhaus des auffahrenden Lkw schwer beschädigt, die Druckluftversorgungsleitung riss ab und Kühlmittelflüssigkeit trat aus. Die beiden Lenker konnten unverletzt selbst aussteigen.