U-Bahn-Bau: Beliebter Sneakershop in Wien schließt

Noch haben die U-Bahn-Bauarbeiten in der Kirchengasse in Wien-Neubau gar nicht so richtig begonnen, trotzdem schließt bereits das nächste Geschäft in der beliebten Bar- und Geschäftsmeile in unmittelbarer Nähe der Mariahilfer Straße.

Nachdem bereits vor und im Sommer mehrere Boutiquen die Flucht vor den Tiefbauarbeiten für das U2/U3-Linienkreuz ergriffen haben, zieht jetzt die Sneaker-Institution Zapateria nach 15 Jahren am Standort in der Kirchengasse 26 die Reißleine.

Vernünftiger Schritt

"Wir glauben, dass die Baustelle im kommenden Jahr beginnen wird - und dass wir das nicht überleben würden", begründet Miteigentümer Severin Rogl gegenüber dem KURIER das Aus. Zwar sei es "traurig, wenn man mit den besten Kumpels so etwas macht und es dann endet", erzählt Rogl, aber es sei der einzig vernünftige Schritt: "So wie manchmal bei einer Trennung."