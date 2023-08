Belästigungsvorwürfe gegen Mädchentrainer: Heute Urteil erwartet

Am dritten Verhandlungstag im Landesgericht für Strafsachen in Wien am Donnerstag gesteht der 40-jährige Angeklagte ein, "mit den Popo-Klatschern zu weit gegangen zu sein". Doch weitere Vorwürfe bestreitet er. Und diese Vorwürfe wiegen schwer. Eine Fußballerin hatte ausgesagt, Sex mit dem Mann gehabt zu haben. Andere berichten davon, dass er ihnen zwischen die Beine gegriffen habe. "Wenn so etwas passiert ist, war es nicht bewusst", erklärt der Mann.

