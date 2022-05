Belästigungsvorwürfe gegen Führungsperson von Wiener "Links"-Partei

Weiters wird kritisiert, dass die Partei bis zu diesem Zeitpunkt nicht öffentlich auf die schon länger bekannten Vorwürfe reagiert habe. Und das, obwohl Links als feministische Partei doch wissen müsse, "dass an Belästigungsanschuldigungen, so gern ihr den Täter auch habt, ziemlich immer was dran ist". "Deswegen", so heißt es weiter, "wundere ich mich schon, dass grad so krass zu allem geschwiegen wird".

Interne Untersuchung

Für Links war dieses - in den Kommentaren intensiv diskutierte - Posting Grund genug, nicht mehr weiter zu schweigen. Am Donnerstag wurde ein Statement veröffentlicht, das die Kenntnis der Partei von den Vorwürfen bestätigt. Alle politischen Funktionen der betreffenden Person wären bereits nach dem internen Bekanntwerden der Anschuldigungen am 24. April ruhend gestellt worden.

Zudem befasse sich die entsprechende Anlaufstelle der Partei mit der Causa. "Alle, die Hinweise auf übergriffiges oder sonstiges Fehlverhalten haben" werden gebeten, diese per Email an die Anlaufstelle zu melden (kontakt-anlaufstelle@links-wien.at). Wenn einer der Namen Andi, Djana, Flora, Karo oder Tobias in die Betreffzeile geschrieben wird, "wird auch ausschließlich diese Person diese Mail lesen", wird versichert.

Auf Wunsch nichts veröffentlicht

Man habe sich ursprünglich "auf nachdrücklichen Wunsch" der Personen, die die Vorwürfe an die Partei herangetragen haben, dazu entschieden, diese nicht zu veröffentlichen. Auch habe man keinen direkten Kontakt zu Betroffenen. Aufgrund der Veröffentlichung der Vorwürfe sah man sich nun aber gezwungen, auch öffentlich zu reagieren.

Als "linke, feministische, anti-sexistische und offene Partei" sei es das oberstes Anliegen, "einen politischen Raum schaffen, in dem sich alle Aktivist*innen und Wähler*innen wohl und sicher fühlen können". Dieser Anspruch sei verletzt worden, dafür bitte man um Entschuldigung.