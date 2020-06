Beißattacken: "Ich habe Angst"

Die Stadt Wien schien das lange Zeit wenig zu kümmern. Offiziell ist bis heute sogar nur ein einzige Beißattacke bei der zuständigen MA 60 aktenkundig – obwohl es in allen drei Fällen Anzeigen bei der Polizei gab. Zwei Gerichtsverfahren wurden geführt, ein Mal wurde die Angelegenheit per Diversion geregelt. Hans Weber, dass zweite Bissopfer und Besitzer einer Schäferhündin, spricht von "Hundeterror" und versucht seit 2012 zu erreichen, dass etwas passiert – "bevor Kinder zu Schaden kommen. Ich habe richtig Angst. Deshalb habe ich an den Bürgermeister geschrieben, an die Polizei, an das Rathaus. Die Reaktion war immer gleich: Nämlich keine", ärgert sich Weber.

Das pikante an dem Fall: Holländer hat mit ihrem (kastrierten) Staffordshire Terrier laut ihren Angaben sogar zwei Mal die Prüfung zum Hundeführschein geschafft. Im Gespräch mit dem KURIER sagt sie: "Ich habe den Führschein gemacht, als er 2010 eingeführt wurde. Und dann noch einmal, weil ich meine Handtasche mit den Papieren verloren habe. Mittlerweile war jetzt ohnehin lange nichts mehr mit meinem Hund." Leise fügte Holländer hinzu: "Mindestens zwei Monate lang."