Beinahe-Zusammenstoß zweier Jets bei Flughafen Wien

Beim Flughafen Wien-Schwechat dürfte es, wie erst jetzt bekannt wird, im Juni zu einem "Beinahe-Zusammenstoß" zweier Passagierflugzeuge gekommen sein. Offenbar hatten sich ein Airbus A-319 und eine Dash-8 bei Start und Landung so stark angenähert, dass ein Kollisionsalarm gegeben wurde. "Dieser fordert die Piloten zu einem raschen Handeln im Cockpit auf, um den Zusammenprall zu vermeiden", erklärt Luftfahrtexperte Hellfried Aubauer.

600 Meter Abstand?

Laut einem Bericht der Sicherheitsuntersuchungsstelle, über die das Fachmagazin Aviation Herald berichtet hat, war der Airbus am 16. Juni als Flug OS-727 nach Podgorica (Montenegro) gestartet, die Dash-8 war aus Prag kommend als OS-706 im Anflug auf Schwechat. Bei einer Höhe von rund 2000 bis 2500 Metern kam es zu der Annäherung.

Zwischen den Maschinen, die rund 25 Kilometer südlich vom Flugplatz entfernt waren, sollen nach ersten Informationen nur noch rund 600 Meter gelegen haben. Der Vorfall wurde als "ernster Zwischenfall" eingestuft und wird nun näher untersucht.

In einem Airbus A319 haben bis zu 150 Menschen Platz, in einer Dash-8 bis zu 80. Wie viele Personen tatsächlich an Bord waren, ist derzeit unklar. Bei der AUA war vorerst niemand für eine Stellungnahme erreichbar.