Sensorprobleme: AUA-Maschine musste umkehren

Ein verschmutzter Sensor hat am Sonntag ein Problem mit der Schubumkehr eines Triebwerks gemeldet und eine in Wien gestartete Fokker 100 der AUA zur Umkehr und Landung in Schwechat gezwungen, berichtete am Montag Austrian Wings unter Berufung auf Aviation Herald. Die Passagiere wurden mit einer Ersatzmaschine nach Manchester geflogen und erreichten ihr Ziel mit rund vier Stunden Verspätung.