Bei Übelkeit sofort lüften und Notrufe alarmieren

Bei der Wiener Feuerwehr rücken die Inspektionsrauchfangkehrer bei CO-Unfällen aus. Referent Andreas Feiler: "In den meisten Fällen sind die Abgasaustrittswächter defekt. Haartaft etwa verstopft die Geräte. Und hängt die Therme in der Küche, legt sich ein leichter Fettfilm über die Mechanik. Ein Mal im Jahr muss gewartet werden." Die Kosten dafür belaufen sich auf 100 bis 150 Euro.



"Die Wiener sind aber Service-Muffel. Und die Gefahr ist allgegenwärtig. Denn in der Stadt gibt es 450.000 Gasfeuerstätten", sagt Rauchfangkehrer-Chef Rejmar.



Wien Energie bietet unter 128 eine Notrufnummer an. Sprecher Martin Weichselberger: "Der Einsatz ist gratis. Schon beim leisesten Verdacht soll man uns rufen."