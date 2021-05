Bei Rot über Wiener Schutzweg: Zwei Seriendiebe geschnappt

Zwei mutmaßliche Seriendiebe sind in Wien aufgeflogen, weil sie bei Rotlicht einen Schutzweg überquerten. Polizisten wollten das Duo wegen der Verkehrsübertretung zur Rede stellen, die beiden Männer liefen aber davon. Sie wurden eingeholt und kontrolliert, wobei in ihren Rucksäcken umfangreiches Diebesgut gefunden wurde. Der Slowake und der Bulgare hatten mehr als zwei Dutzend Stück fremdes Eigentum bei sich, von Kameras, Handys und Lautsprechern bis zu Festplatten.

Dabei handelte es sich aber nicht um die "Beute" der vergangenen Nacht. Vielmehr brachten die Ermittler das Diebesgut mit einer ganzen Reihe von Kellereinbrüchen und Diebstählen in Verbindung. Die Gesamtschadenssumme betrage rund 5.000 Euro. "Beide Festgenommenen wiesen Verurteilungen nach Eigentumsdelikten auf und haben ein Aufenthaltsverbot in Österreich. Der 18-Jährige und der 30-Jährige wurden in eine Justizanstalt gebracht", berichtete Polizeisprecher Marco Jammer.

