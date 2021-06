Bedrohte Vögel: Neubau buhlt um den sich zierenden Mauersegler

Das Kunstwerk an der Fassade der Burggasse 84 prangt dort schon fast ein Jahr. Es zeigt drei blaue, nebeneinander herfliegende Mauersegler, die anmuten, als würden sie gerade im Sturzflug auf die Burggasse zurasen.

Um sie herum befinden sich 20 quaderförmige Nester, die an der Wand fixiert sind und eine potenzielle Brutstelle für eben diese Vögel bieten. Die Brutkästen an der Wand dienen als Ersatz für natürliche Nester, die dem vermehrten Dachausbau in Wien zum Opfer fallen.

Darauf soll unter anderem auch die neue Infotafel vor dem Karl-Farkas-Park, gleich neben dem Wandbild, hinweisen. Sie soll junge Menschen über bedrohte Arten in Wien wie der Weißrandfledermaus, der gehörnten Mauerbiene und eben dem Mauersegler aufklären.