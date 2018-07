Beach Majors: Gatsch-Wiese statt Sanddünen

Mit hellseherischen Fähigkeiten hat Sarah eigentlich nichts am Hut. Aber diesmal, diesmal hat sie es „gerochen“. Als einzige im Kollegen-Team hat sie an Gummistiefel gedacht. Und die braucht sie auch dringend, als sie am Freitag im sogenannten Beach Village die Plastikplatten für den Gehweg aufhebt und mit ihrem Kollegen, „dem Heinz von A1“, ein Kabel im Gatsch verlegt.en muss.

Der Starkregen, der Donnerstagabend Straßen in Wien geflutet hatte, hinterließ auch auf der Donauinsel seine Spuren. Dort starten am Mittwoch die Beach Majors – ein Turnier der höchsten Kategorie auf der Beachvolleyball World Tour. 100.000 Zuschauer werden bis Sonntag erwartet. Bei der Beachvolleyball-WM im Vorjahr waren es 180.000 Besucher in zehn Tagen. Die zentrale Spielstätte, der sogenannte Center Court, fasst mit 8000 Plätzen 2000 weniger, als die WM-Arena 2017.