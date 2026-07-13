Baustellensommer 2027: Erstes Großprojekt für Hietzing präsentiert

Wer will, kann schon in die Zukunft schauen – in den Baustellensommer 2027. Denn während in ganz Wien die Öffi-Baustellen wie Schwammerl aus dem Boden schießen, plant die Stadt schon ihre nächsten Großprojekte. Eines davon wird in der Lainzer Straße in Hietzing liegen.

Über ein Jahr lang wird dort ab diesem August gearbeitet werden. Den Anfang macht die MA 31 (Wiener Wasser), die im Abschnitt zwischen Altgasse und Stadlergasse die Wasserrohre erneuert. „Ab November steigen dann die Wiener Netze in die Arbeiten ein“, sagt Christian Zant, Baustellenkoordinator der Stadt Wien. Bis Mitte März 2027 soll das dauern. Bis dahin wird die Baustelle verkehrstechnisch kaum wahrnehmbar sein, versichert Zant. Nur die Haltestelle „Gloriettegasse“ soll temporär verlegt werden. Der Verkehr auf der Lainzer Straße soll insgesamt aufrechterhalten bleiben. Einschränkungen ab März Ändern wird sich das, sobald die Wiener Linien auf der Baustelle miteinsteigen. Ab März 2027 beginnen nämlich die Gleisbauarbeiten: Zwischen Hietzinger Hauptstraße und Münichreiterstraße sollen 2,7 Kilometer Gleise gelegt und der Gleisuntergrund für die Linie 60 erneuert werden. Zusätzlich sollen Haltestellen verbessert werden, berichtet die technische Geschäftsführerin der Wiener Linien, Gudrun Senk.

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Dauern sollen die Arbeiten bis Jahresende 2027. Für die Dauer wird die Lainzer Straße sowohl für den öffentlichen Verkehr als auch für den Individualverkehr gesperrt. Die Linie 60 wird in diesem Zeitraum nicht fahren, ein Ersatzbus werde aber eingerichtet, sagt Senk. Gleichzeitig mit den Wiener Linien werde außerdem auch die MA 28 (Straßenverwaltung und Straßenbau) zu arbeiten beginnen: In der Lainzer Straße werden nämlich nicht nur Arbeiten im Untergrund, sondern auch an der Oberfläche durchgeführt. Darunter fällt etwa die Neugestaltung des Kreuzungsbereichs mit der Altgasse, bei der Haltestelle „Dommayergasse“. Das Areal soll entsiegelt und zum neuen Vorplatz werden. Parkspur weicht Radweg Außerdem soll die Lainzer Straße insgesamt neu organisiert werden: Die Lage der Gleise wird sich leicht verändern. Und im Bereich zwischen Anna-Strauss-Platz und Gloriettegasse wird ein neuer, rund 600 Meter langer Zwei-Richtungs-Radweg errichtet, sagt Planungsstadträtin Ulli Sima (SPÖ). Dafür entfällt die Parkspur.