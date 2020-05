Baustellenfrust am Naschmarkt

Viele nützen die Sanierungen, um ihre Stände zu erneuern, so auch Emanuel Yagudayev, am Naschmarkt besser bekannt als Dr. Falafel. In zwei Wochen, wenn die Sanierung in seinem Abschnitt beginnt, wird er für sieben Wochen zusperren. "Eine Superzeit für den Umbau", sagt Yagudayev. 200.000 Euro investiert er, 20 Prozent steuert die Stadt als Förderung bei. Dennoch ist auch er nicht glücklich. "Ich bin voll dafür, die Infrastruktur zu modernisieren, aber das Magistrat macht, was es will", sagt der Falafel-Händler. Beispiel: Die neuen Trafostationen in den Quergassen. Diese verstellen die ohnehin schmalen Gässchen, ein Durchkommen mit Kinderwagen ist kaum mehr möglich. "Leider war es nicht anders möglich", sagt Hengl. "Manchmal sollten die Behörden auch auf uns hören", sagt Yagudayev.



Immerhin kenne den Markt niemand so gut wie die Standler. Viele von ihnen sind in den letzten Jahren umgestiegen, weg von Obst und Gemüse zu Antipasti und Falafel. "Schauen Sie sich doch um. Sie haben Billa und Hofer überall. Die kaufen nicht im Großhandel ein, die kaufen gleich ganze Felder in Spanien", sagt Yagudayev und schüttelt den Kopf. "In fünf Jahren wird es hier kein frisches Gemüse mehr geben."



Die zuständige Bezirksvorsteherin Renate Kaufmann will gegensteuern und Zuweisungen einführen, die vorschreiben, welcher Stand was verkaufen darf. Doch da sind nicht nur die Standler, sondern auch das Marktamt dagegen. Alexander Hengl: "Dann würden viele Stände einfach leer stehen. Mit Zwang erreicht man nichts."