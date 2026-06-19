Baustellen- Sommer: Welche Öffis gesperrt sind

Pendler und Öffi-Nutzer müssen sich im Sommer auf zahlreiche Einschränkungen einstellen. Die Stammstrecke der Wiener S-Bahn zwischen Meidling und Floridsdorf wird noch bis Ende 2027 umfassend modernisiert. Im Zuge der Arbeiten ist deshalb von 4. Juli bis 6. September 2026 der Abschnitt zwischen Floridsdorf und Praterstern komplett gesperrt. Zusätzlich sind auf den nördlichen Anschlussstrecken zwischen Floridsdorf und Jedlersdorf, Gerasdorf sowie Süßenbrunn vorübergehende Sperren angekündigt. Während der Zeit werden zwei Ersatzbuslinien angeboten.

Zeitgleich wird an der Verbindungsbahn gearbeitet. Die Bauarbeiten auf der Linie S80 führen in der ersten Bauphase von 4. Juli bis 6. September zu einem Ausfall zwischen Hauptbahnhof und Hütteldorf. Zwischen Meidling und Hütteldorf wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Teilsperre bei U-Bahnen Auch die Wiener Linien nutzen den Sommer für anstehende Bauarbeiten. Von 3. Juli bis 3. August fährt die U4 wegen Gleisbauarbeiten nicht durchgehend. Die Linie fährt nur zwischen Heiligenstadt und Schwedenplatz und zwischen Hütteldorf und Landstraße. Von 13. Juli bis 31. August wird zudem die U3 teilweise gesperrt. Die Linie fährt während dieser Zeit nur zwischen Ottakring und Hütteldorfer Straße sowie zwischen Simmering und Westbahnhof. Als Ersatz stehen die Buslinie E3 sowie die Linien 46, 49 und 48A zur Verfügung.