Baustellen-Finale: Die Zeit läuft davon

Süd- und Westeinfahrt zum Flaschenhals degradiert, die Gürtel-Brücke, der Verkehrsknoten in den Norden, eine kaum überbrückbare Barriere und Hunderte stauintensive, teilweise verwaiste Baustellen in der Stadt – die heurige Wiener Baustellen-Saison bringt nicht nur Autofahrer in Rage.

Auch die Rathaus-Opposition attackiert Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou mit periodischer Hartnäckigkeit und die Volksanwaltschaft nimmt seit Mitte Juni die Baustellen-Planung der zuständigen Beamten unter die Lupe. Volksanwalt Peter Fichtenbauer sprach im KURIER-Interview sogar von einem "Skandal" und wird dem Parlament sowie Bürgermeister Michael Häupl schriftlich Bericht erstatten.

Zusätzlich forderte der ARBÖ einen Verkehrsgipfel. Die durch die Planungsmisere in massive Kritik geratene Bauwirtschaft signalisierte spontan Unterstützung. Verkehrsstadträtin Vassilakou lehnte einen Baustellen-Gipfel jedoch reflexartig ab. "Vorschläge und Inputs an die zuständigen Magistratsabteilungen", lautete die Antwort der Grünen Vizebürgermeisterin.

Was aber führte zu der Entrüstung? Der KURIER befragte Verkehrsexperten der Autofahrerclubs ARBÖ und ÖAMTC, der zuständigen Magistrate, der Bauwirtschaft sowie Volksanwalt Fichtenbauer. Parallel dazu gingen Hunderte Beschwerden von Autofahrern in der Redaktion ein. Die prioritären Probleme:

Koordination

Magistrate/Baufirmen: Beispiel Westeinfahrt. Bis heute ist nicht geklärt, wer für den Verkehrskollaps im Juni auf der Stadteinfahrt verantwortlich war. Tagelang stand nur eine Fahrspur zur Verfügung. Rathaus und Baufirma schieben einander gegenseitig die Verantwortung zu. Volksanwalt Fichtenbauer untersucht den Fauxpas: "Schlecht koordinierte Baustellen kosten Zeit, Steuergeld und Nerven."

Verwaiste Baustellen

Firmen übernahmen sich bei den Ausschreibungen. Mehrere Projekte werden zwar begonnen, für die schnellst mögliche Fertigstellung fehlt das Personal. Die Pönalen sind zu niedrig.

Arbeitszeit

Geld ist knapp, die Stadt will keine Überstunden zahlen. Donnerstag ab 15 Uhr ruht die Arbeit. "Es gibt Verbesserungspotenzial bei der Aufteilung der Arbeiter. Das Arbeitsrecht lässt Spielräume zu", sagt Rainer Pawlick, Innungsmeister der Bauwirtschaft.

Info-Defizite

Es fehlt an Bürgernähe, kritisieren ARBÖ und ÖAMTC. Heuer sei auf die Planung von Ausweichrouten verzichtet worden – wegen des dichten Bauprogramms.

Krisen-Management

"Die Asfinag erfand den Traffic-Manager. Dort, wo es massiv staut, ist der Experte vor Ort. Lösungen werden so schneller gefunden. Das fehlt in der Großstadt Wien", kritisiert ARBÖ-Sprecher Kurt Sabatnig.

Kontrolle

Kontrolle muss rund um die Uhr passieren. Nur so wird verhindert, dass in den Grätzln kleinere Baulose die wenigen Alternativrouten blockieren.