Sirenengeheul in Döbling: Erneut Großeinsatz bei Baustelle

Erneut dürfte sich in Wien ein Unfall auf einer Baustelle ereignet haben. Um kurz nach 18 Uhr fuhren mehrere Einsatzfahrzeuge mit Blaulicht und Sirenengeheul die Muthgasse entlang und bogen bei einer Baustelle ein.

"Es ist ein Baustellenunfall passiert", sagte ein Sprecher der Berufsrettung auf KURIER-Anfrage. Mehr könne man dazu noch nicht sagen. Bei der Feuerwehr wusste man derzeit nur von einem Einsatz. Bei der Polizei konnte ebenso noch keine Auskunft zum Einsatz erteilt werden.

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