Baupolizei wusste nichts von Josefstädter Moschee

Der Betrieb eines Vereinslokals ist an der Adresse also rechtskonform. Wie sich durch die KURIER-Recherchen herauskristallisierte, gibt es jedoch keine baupolizeiliche Bewilligung für die Moschee. Die sei aber notwendig, betont Gutternigh – der eine Überprüfung der Räumlichkeiten in Aussicht stellt.

Den Moscheeverein, der an der Adresse lediglich untergebracht sei, treffe aber keine Schuld, man habe keine bösen Absichten, wird seitens der Arabischen Kultusgemeinde versichert. Die Verantwortung liege allein beim Hauptmieter der Räumlichkeiten. Man werde sich umgehend bemühen, den rechtskonformen Zustand herbeizuführen.

Bernhard Ichner