Bauernaufstand gegen den neuen Wienerwald

Für Scheed geht es den Landwirten bloß ums Geld. „Das sind Krokodilstränen, weil sie sich nicht als Bauspekulanten outen dürfen“, mutmaßt er. Die Aufregung entbehre jeder Grundlage, „denn niemand will die Bauern enteignen.“

Vielmehr sei „die Marke Wienerwald Nord-Ost“ für die Landwirte „eine Orientierung, wo sie in Zukunft nicht mit Umwidmungen (auf Wohngebiet; Anm.) rechnen dürfen. Diese Diskussion gehört zur Verantwortung der Politik – sonst leben wir in 50 Jahren in einem Moloch.“

Der Begriff „Wald“ sei dabei eher abstrakt zu verstehen. „Ich habe die Diskussion über die Zukunft der Stadtentwicklung gestartet. Die Assoziation mit einem dicht bewaldeten Gebiet stammt aber nicht von mir. Mir schwebt eher eine offene Flurlandschaft mit Waldstreifen, Wiesen und Feldern vor – so wie früher. Das Projekt beruht auf drei Säulen: Lebensraum für Wildtiere, neue Freizeit- und Erholungsräume sowie langfristige Absicherung Stadt-adäquater Landwirtschaft.“

Die Bauern weisen den Spekulationsvorwurf zurück.