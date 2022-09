Bauarbeiter finden Kriegsgranate in Wien-Liesing

Am Dienstagmorgen endeckten Arbeiter auf einer Baustelle in der Dr.-Gonda-Gasse in Wien-Liesing ein Objekt, dass wie eine Granate aussah. Sie alarmierten sofort die Polizei. Das Areal rund um den Fundort wurde gesichert und ein sprengstoffkundiges Organ der Polizei untersuchte den Fund. Weil es sich dabei vermutlich um eine Granate auf dem Zweiten Weltkrieg handelte, transportierte der Entminungsdienst sie anschlieĂźend ab. Verletzt wurde niemand.

Tipps der Polizei

Da es immer wieder zu solchen Funden kommt, gibt die Polizei wichtige Tipps zum richtigen Verhalten in dieser Situation:

Wenn Sie sprengstoffverdächtige Gegenstände oder Kriegsmaterial auffinden, merken oder markieren Sie sich den Auffindungsort und begeben Sie sich in eine sichere Distanz.

Rufen Sie unverzĂĽglich 133 oder 112.

Lassen Sie aufgefundene Gegenstände unverändert liegen.

Sprengstoffverdächtige Gegenstände und Kriegsmaterial dürfen nicht manipuliert, gewaschen oder bewegt werden.

