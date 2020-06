Bauarbeiter filmte pädophilen Familienvater

Anton M. arbeitete auf einem Flachdach in Wien-Favoriten, als er sah, dass sich ein Mann in einer Wohnung vis a vis an einem Kleinkind verging. Der Bauarbeiter zückte sein Handy, filmte die Szene mit und verständigte die Polizei – der Vorfall ereignete sich im Februar. Wenige Monate später stand der Pädophile vor Gericht. Es war die eigene Tochter, die er sexuell missbraucht hatte – auch schon mehrmals zuvor. Der Richter verurteilte den 51-Jährigen zu fünf Jahren Haft plus Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher; nicht rechtskräftig.

"Das ist ein unbegreifliches Verbrechen sexueller Natur", sagte Staatsanwältin Marlis Darmann. Nach der Festnahme hatte der Angeklagte gestanden, seine Tochter schon öfters sexuell missbraucht zu haben. Der Zweijährigen wurden 10.000 Euro Schmerzensgeld zugesprochen.