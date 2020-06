Bauarbeiter filmt Missbrauch: Vater festgenommen

"Ich arbeitete auf dem Flachdach, als ich in einer gegenüberliegenden Wohnung die Situation bemerkte. Da war es 9.45 Uhr. Ein Mann beugte sich über ein am Rücken liegendes Kleinkind. Sein Kopf bewegte sich in Richtung Becken", beschrieb M. die Situation. "Zuerst glaubte ich, das gibt es nicht. Dann dachte ich, das muss ich sofort stoppen."

Zuvor aber filmte der geistesgegenwärtige Arbeiter mit seinem Handy die Misshandlung über mehrere Minuten mit: "Wenn ich das erzähle, dann glaubt mir niemand. Und dieses Monster könnte alles abstreiten." Noch vom Dach aus alarmierte er die Polizei.