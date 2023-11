Positiver Ausblick in Ballsaison: 175 Millionen Euro Umsatz erwartet

Ausblick

Mit der Quadrille am Graben geht es also schon in wenigen Tagen offiziell los, der erste Ball der Saison ist dann bereits der Rauchfangkehrerball am 17. November.

Die großen Bälle, wie der Zuckerbäckerball, der Wiener Philharmonikerball, der Kaffeesiederball und der Wiener Opernball finden traditionell nach Neujahr statt. Am Faschingsdienstag, dem 13. Februar, endet die Saison. Dazwischen liegen mehr als 450 Bälle. Viel zu tun also für Freunde des Dreivierteltakts.