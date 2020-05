BahnhofCity setzt Favoritner Einkaufsstraße unter Druck

Eine ähnliche Situation wie die Favoritenstraße erlebte vor eineinhalb Jahren die Landstraßer Hauptstraße bei der Eröffnung des Einkaufszentrums "The Mall". Klaus Brandhofer, Obmann der dortigen Kaufleute, sagt heute: "Anfangs gab es Riesenängste und jede Menge Befürchtungen." Nach einiger Zeit habe sich aber gezeigt: Natürlich gab es einige Verlierer, aber manche Geschäfte hätten durch den Publikumsmagnet The Mall auch an Kundschaft gewonnen. Und jene, denen das neue Zentrum geschadet habe, die hätten sowieso über kurz oder lang zugesperrt.

Ähnlich bewertet die Situation WU-Professor Schnedlitz: Massive Probleme prognostiziert er für jene Geschäfte, die in den vergangenen Jahren ein wenig verstaubt sind.