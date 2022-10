Bahnhof Wien-Rennweg: Betrunkener von S-Bahn touchiert

"Der Mann dürfte sich zu nah an den Gleisen aufgehalten haben. Ein Zug, der in dem Moment einfuhr, streifte den Mann am Oberarm. Der 43-Jährige geriet aber nicht unter den Schnellbahnzug", sagt Polizeisprecher Philipp Haßlinger über den Unfall am Montagabend. Weil er betrunken war, dürfte der 43-Jährige Probleme mit seinem Gleichgewicht gehabt haben. Wie viel Promille er intus hatte, ist derzeit nicht bekannt.

Mann im Spital versorgt

Der Mann erlitt einen Oberarmbruch und Abschürfungen und musste in ein Spital gebracht werden. Der Bahnsteig war in Absprache mit dem Notfallkoordinator der ÖBB für etwa eine Stunde gesperrt. Der Bahnbetrieb konnte über das andere Gleis fortgesetzt werden.

