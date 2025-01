Bäckerei-Mitarbeiter in Wien mit heißem Wasser attackiert

Ein Mitarbeiter einer Bäckereifiliale soll Donnerstagnachmittag in Wien-Favoriten von einem Kunden mit heißem Wasser und Schlägen angegriffen worden sein. Der 34-jährige österreichische Staatsbürger war trotz bereits bestehenden Hausverbots in das Geschäft beim Hauptbahnhof gekommen. Als ihn der Mitarbeiter deswegen zum Gehen aufforderte, wurde er angegriffen, hieß es am Freitag.