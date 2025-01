83-Jähriger bei Streit um Hundegebell in Wien niedergeschlagen

Ein 83-Jähriger ist Donnerstagabend während eines Spaziergangs mit seinem Hund in Wien-Mariahilf in einen Streit verwickelt worden, der in Handgreiflichkeiten ausartete. "Das Opfer erlitt Verletzungen im Kopfbereich, lehnte aber eine weitere Versorgung durch den Rettungsdienst ab. Der Tatverdächtige befindet sich in Polizeigewahrsam", sagte Polizeisprecher Philipp Haßlinger am Freitag. Dem Mann werden Körperverletzung und Widerstand gegen die Staatsgewalt vorgeworfen.