Badespaß getrübt: Teilsperre bei Badeteich Hirschstetten

An Badeausflug ist in diesen Tagen nicht zu denken. Nicht nur, weil nach dem sommerlich-warmen Wochenende nun erst einmal kühlere – und zum Teil regnerische – Tage bevorstehen. Sondern auch weil gewisse Bakterien den Badespaß trüben. Zumindest, was den Badeteich Hirschstetten betrifft.

Dort herrscht derzeit der Verdacht auf Cyanobakterien, die umgangssprachlich oft auch als „Blaualgen“ bezeichnet werden. Die zuständige MA 45 (Wiener Gewässer) hat deshalb mehrere Teile des Badeteichs gesperrt – darunter etwa den Kinderbereich, wie zuerst der ORF berichtete.

Übelkeit, Fieber, Ausschlag

Am Samstag sei der Hinweis eingegangen, dass es sich um Cyanobakterien handeln könnte, heißt es vonseiten der MA 45. Daraufhin seien Proben entnommen worden, mit Ergebnissen rechne man Mitte oder Ende der Woche.

Dass nur Teile des Teichs gesperrt worden sind, wird von der MA 45 damit erklärt, dass Cyanobakterien einen „schleimigen Film“ bilden, der meist nur sehr örtlich und im flachen Bereich vorkomme. „Man kann die Bakterien sehen“, sagt der Sprecher der MA 45. In den restlichen Bereichen könne durchaus weiter gebadet werden.

Weitere Fälle von Cyanobakterien in Wiener Teichen seien nicht gemeldet worden. In Klosterneuburg gebe es aber einen Fall, sagt der MA 45-Sprecher. „Wir beobachten das Phänomen.“ Gegenebenfalls würden Maßnahmen gesetzt werden, wird berichtet.

Die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) gibt im Zusammenhang mit den „Blaualgen“ folgenden Tipp ab: „Baden Sie nicht, wenn Sie Ihre Füße wegen einer grün-bläulichen Trübung nicht mehr sehen können“. Verschluckt man große Mengen an Wasser, können Übelkeit, Fieber, Erbrechen, Durchfall, Hautausschläge, Kollaps oder Lähmungserscheinungen auftreten. Eine Aufnahme von Cyanotoxinen durch die Haut ist laut AGES unwahrscheinlich, es kann aber zu Hautreizungen, Entzündungen oder allergischen Reaktionen kommen.

Vorsichtig sein müssen vor allem Hundehalter: Für Hunde können die Toxine der Cyanobakterien tödlich sein, wenn sie sich diese etwa vom Fell schlecken oder das verrottende Algenmaterial am Ufer fressen.