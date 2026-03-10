Diskussion in der Donaustadt: Sollen Kinder oder Hunde eingezäunt werden?

Der Badeteich Süßenbrunn in der Donaustadt ist zum Teilen da: Fußgänger, Läufer, Kinder und Hunde sind auf dem 60.000 Quadratmeter großen Areal unterwegs – und auch willkommen. Seit einiger Zeit aber steht diese Grünfläche im Zentrum einer Diskussion. Nämlich der, ob der Kinderspielplatz oder die Hundezone eingezäunt werden soll. Derzeit ist die Grünfläche im Herbst und Winter eine Hundefreilaufzone. Von Mai bis September ist ein schmaler Streifen als Hundeverbotszone definiert, allerdings ohne Umzäunung. Zwischen Familien und Hundebesitzern ist es in den vergangenen Jahren aber immer wieder zu Konflikten gekommen.

Diesen Jänner legte die MA 42 (Wiener Stadtgärten) schließlich einen Plan vor: die Ausweisung von zwei eingezäunten Hundeverbotszonen. Sprich: Zwei Areale, in denen Hunde nicht erlaubt sind, sollen eingezäunt werden, der Rest des Grundstücks soll für Hunde zugänglich bleiben. Statt der Hunde soll also unter anderem der Spielplatz eingezäunt werden. Bei der Volksanwältin Gaby Schwarz trifft dieser Vorschlag auf Unverständnis. „Einen Kinderspielplatz einzuzäunen, zu dem man nur durch die Hundefreilaufzone kommt, kann nicht der Weisheit letzter Schluss sein“, teilt sie in einer Aussendung mit. Sie fordert, dass eine „großzügige eingezäunte Hundefreilaufzone“ geschaffen wird. Ähnliches hört man aus der Bezirksvorstehung. „Die Umzäunung einer hundefreien Zone, so wie sie bislang geplant war, wird seitens des Bezirksvorstehers abgelehnt.“ Zu dieser Variante werde es nicht kommen, eine neue Lösung werde derzeit ausgearbeitet, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme.

