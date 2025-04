Donaustadt: Die Hundezone, die es lange gibt - und irgendwie auch nicht

9.170 Hunde sind in der Donaustadt im Jahr 2024 zuhause gewesen. Das sind rund 11,7m2 Auslauffläche pro Hund in Hundezonen des 22. Bezirks.

Nun soll sich der Anteil noch ein bisschen vergrößern. Nach drei Jahren und 300 Unterschriften ist es soweit: Eine Hundezone wird nun - nach langem hin und her - doch errichtet, wie die ÖVP-Donaustadt in einer Aussendung festhält.

Bewohnerinnen und Bewohner des Rennbahnwegs äußerten bereits vor drei Jahren, also im Jahr 2022, den Wunsch nach einer Hundezone: Auf einer ungenutzten Wiese inmitten der Wohnanlage, die sich im Eigentum der Stadt Wien, befindet, sollte sie am Ernst-Jandl-Weg errichtet werden.

Anrainer sammelten Unterschriften

Die Anrainerinnen und Anrainer sammelten daraufhin über 300 Unterschriften für die Hundezone. "Diese wurden in der Bezirksvertretungssitzung von mir persönlich an den Herrn Bezirksvorsteher übergeben", so Michaela Löff, Spitzenkandidatin der ÖVP-Donaustadt. Befürworter der Hundezone mussten sich allerdings gedulden, denn erst nach einigen Monaten wurde in der nahegelegenen Bertha-von-Suttner-Gasse eine neue Grünanlage mit eigener Hundezone angekündigt. Die Eröffnung des Parks ging schließlich aber ohne Hundezone vonstatten. Zumindest vorerst.