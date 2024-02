Baby totgeschüttelt: Höchstgericht ändert Strafen für Eltern

Ein halbes Jahr nach dem Prozess gegen die Eltern eines im Oktober 2022 im Alter von nur sieben Wochen an einem Schütteltrauma gestorbenen Babys hat der Oberste Gerichtshof (OGH) am Mittwoch die Strafen für den Vater verringert und für die Mutter verschärft. Die Verteidiger hatten für die beide Elternteile mildere Strafen, die Staatsanwaltschaft höhere Strafen gefördert. Die Mutter muss nun rechtskräftig 18 statt 16 Jahre in Haft, der Vater zehn statt zwölf Jahre.