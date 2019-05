Avcoado zum Bestseller: Diese fünf Buchhandlungen bieten auch Kulinarik

Ihr war die Eingebung in der Badewanne gekommen: „Ich arbeitete damals bei einer IT-Consulting-Firma und war gefrustet. Und dann habe ich gedacht, wenn ich schon so viel arbeite, will ich etwas tun, das mir Spaß macht.“ Wieso also nicht einen Laden eröffnen, der jene Dinge kombiniert, die ihr Spaß machen?

Bis sich das Konzept etabliert hatte, dauerte es ein wenig: „Am Anfang haben sich die Kunden oft nicht reingetraut, es war ihnen nicht ganz klar, was sie durften.“ Mittlerweile läuft das Geschäft so gut, dass sie zwei Filialen – in der Schleifmühlgasse und Am Hof – führt.