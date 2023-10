Eine 74-jährige Autofahrerin benutzte die Ausfahrt eines Parkplatzes in der Gadnergasse. Zur selben Zeit ging eine 80-jährige Frau auf dem Gehsteig der Gadnergasse - ausgerechnet auf Höhe der Ausfahrt. Die Lenkerin hat die Seniorin offensichtlich übersehen, so dass es zu einem Zusammenstoß kam, wodurch die Fußgängerin schwer verletzt wurde.

Die verletzte Frau wurde durch Einsatzkräfte der Berufsrettung Wien notfall-medizinisch versorgt und in ein Spital gebracht.